Події

15:45 17.07.2023

Окупанти обстріляли Білопілля, є загиблі та поранені - Сумська ОВА

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Російські окупанти обстріляли з артилерії Білопілля (Сумська обл.), унаслідок цього зруйновано адміністративне приміщення, кількість загиблих і поранених уточнюється, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні з 12.35 до 12.39 по місцевості в напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (три вибухи). Внаслідок обстрілу сталося руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Медики надають пораненим оперативну допомогу.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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