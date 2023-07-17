Окупанти обстріляли Білопілля, є загиблі та поранені - Сумська ОВА

Російські окупанти обстріляли з артилерії Білопілля (Сумська обл.), унаслідок цього зруйновано адміністративне приміщення, кількість загиблих і поранених уточнюється, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні з 12.35 до 12.39 по місцевості в напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (три вибухи). Внаслідок обстрілу сталося руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Медики надають пораненим оперативну допомогу.