Метеорологи зафіксували рекорд спеки для Китаю - понад 52 градуси за Цельсієм

Минулими вихідними на північному заході Китаю встановилася рекордно спекотна для цієї країни погода: температура піднялася до 52,2 градусів за Цельсієм, повідомляє телеканал Channel News Asia.

Через аномальну спеку влада Китаю закликала жителів залишатися вдома, а також попередила про "безліч стихійних лих", які можуть статися влітку.

Попередній температурний рекорд у Китаї було зафіксовано в липні 2017 року, тоді температура сягнула 50,6 градусів за Цельсієм.

У червні китайські метеорологи також зафіксували рекордно високу для середини цього місяця температуру повітря - 39,4 градуса за Цельсієм.

Наразі аномально спекотна погода також встановилися у США та країнах Південної Європи. Через спеку в низці країн спалахнули лісові пожежі.