Події

12:39 17.07.2023

Червоний Хрест України знайомить із міжнародним правом держслужбовців

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Червоний Хрест України знайомить із міжнародним правом держслужбовців

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) проводить у Львові літню школу з міжнародного гуманітарного права для державних службовців.

Як повідомило ТЧХУ у фейсбуці, серед тем, які розглядають на заняттях, - права людини та міжнародне гуманітарне право - національний і міжнародний рівень; військовополонені та затримані - норми міжнародного права і практика застосування; міжнародне гуманітарне право, довкілля, екоцид; захист установок і споруд (атомних станцій, дамб).

Читати лекції в літній школі запрошено фахівців з України, Нідерландів, Фінляндії, Великої Британії.

Теги: #львів #держслужбовці #тчху

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