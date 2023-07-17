Червоний Хрест України знайомить із міжнародним правом держслужбовців

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) проводить у Львові літню школу з міжнародного гуманітарного права для державних службовців.

Як повідомило ТЧХУ у фейсбуці, серед тем, які розглядають на заняттях, - права людини та міжнародне гуманітарне право - національний і міжнародний рівень; військовополонені та затримані - норми міжнародного права і практика застосування; міжнародне гуманітарне право, довкілля, екоцид; захист установок і споруд (атомних станцій, дамб).

Читати лекції в літній школі запрошено фахівців з України, Нідерландів, Фінляндії, Великої Британії.