СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

Служба безпеки України пообіцяла розкрити всі деталі організації "бавовни" на Кримському мосту після перемоги.

"Усі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги", - ідеться в коментарі речника СБУ Артема Дегтяренка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", - зазначив він.

Дегтяренко нагадав, що "в одному з інтерв'ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дають змогу перерізати логістичні шляхи ворога. Кримський міст на сьогодні є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії".

У ніч на понеділок, 17 липня, унаслідок вибухів було пошкоджено автомобільні дороги на Кримському мосту, що призвело до зупинення там руху.