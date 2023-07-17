Події

11:20 17.07.2023

СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

1 хв читати
СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

Служба безпеки України пообіцяла розкрити всі деталі організації "бавовни" на Кримському мосту після перемоги.

"Усі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги", - ідеться в коментарі речника СБУ Артема Дегтяренка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", - зазначив він.

Дегтяренко нагадав, що "в одному з інтерв'ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дають змогу перерізати логістичні шляхи ворога. Кримський міст на сьогодні є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії".

У ніч на понеділок, 17 липня, унаслідок вибухів було пошкоджено автомобільні дороги на Кримському мосту, що призвело до зупинення там руху.

Теги: #сбу #бавовна #кримський_міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:51 17.07.2023
На Кримському мосту закрито рух через пошкодження - ЗМІ

На Кримському мосту закрито рух через пошкодження - ЗМІ

14:46 14.07.2023
На Прикарпатті затримано місцевого жителя, який адміністрував прокремлівську групу соцмережі "Вконтакте"

На Прикарпатті затримано місцевого жителя, який адміністрував прокремлівську групу соцмережі "Вконтакте"

18:33 13.07.2023
СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу про нову підозру

СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу про нову підозру

10:33 13.07.2023
СБУ повідомила про підозру блогеру Лебедєву, який став агентом ФСБ

СБУ повідомила про підозру блогеру Лебедєву, який став агентом ФСБ

13:40 08.07.2023
СБУ повідомила про підозру одеському бізнесмену, який намагався підкупити співробітників української спецслужби за хабар у EUR90 тис.

СБУ повідомила про підозру одеському бізнесмену, який намагався підкупити співробітників української спецслужби за хабар у EUR90 тис.

11:28 08.07.2023
СБУ затримала у Вінниці колишнього бойовика т.зв. ДНР

СБУ затримала у Вінниці колишнього бойовика т.зв. ДНР

16:59 06.07.2023
СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину на розкраданні понад 24 млн грн

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину на розкраданні понад 24 млн грн

14:49 06.07.2023
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію, який допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитами українських полонених

СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію, який допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитами українських полонених

10:54 04.07.2023
СБУ затримала ворожого агента, який готував ракетні удари по будівлі управління СБУ та оборонному заводу Миколаєва

СБУ затримала ворожого агента, який готував ракетні удари по будівлі управління СБУ та оборонному заводу Миколаєва

13:54 03.07.2023
СБУ припинила незаконну діяльність сервісу, який давав змогу росіянам анонімно телефонувати в Україну

СБУ припинила незаконну діяльність сервісу, який давав змогу росіянам анонімно телефонувати в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Маляр: Сили оборони звільнили від окупантів понад 210 кв. км територій, за минулий тиждень - 18 кв. км

У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Українська свобода все одно переможе - Зеленський у річницю Декларації про державний суверенітет

За уточненими даними, в результаті удару по Харкову одна людина загинула, троє поранені - прокуратура

ОСТАННЄ

Протягом доби зафіксовано 7 обстрілів прикордонних громад Чернігівщини та Сумщини - ОК "Північ"

Глава МЗС України 17-18 липня здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Ворог постійно стягує резерви до Бахмута, щоб зберегти свої позиції - Череватий

ЗСУ здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів - ISW

Маляр: Сили оборони звільнили від окупантів понад 210 кв. км територій, за минулий тиждень - 18 кв. км

Мер Краматорська повідомив про нічний ракетний удар РФ: поранено двох людей

Зранку окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, постраждав мирний житель

У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією з боку Росії

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА