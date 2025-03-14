Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території РФ - джерела

Підрозділи Cлужби безпеки України (СБУ) завдали дронового удару та уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території РФ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у спецслужбі.

"Днями чергова "бавовна" від СБУ "розквітла" на росії - далекобійні дрони Служби безпеки завітали до газокомпресорних станцій "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратовська область)", - сказав співрозмовник агентства.

Він також надав відеофіксацію операцій. "На відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи", - зазначив він.

За його словами, також дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

"СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету рф, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.