ЗСУ здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів - ISW

Українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 15 липня, домоглися обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського в районі межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької області, ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) від 16 липня.

Зі свого боку речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що ЗСУ просунулися на 1 км на невстановленій ділянці на бердянському напрямку.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на мелітопольському напрямку. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута й обороняють від ворожих наземних атак нові позиції на флангах Бахмута.

"Деякі російські джерела стверджують, що українські війська звільнили Залізнянське (13 км на північ від Бахмута), частину висот у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і укріплений район на захід від Андріївки (10 км на південь від Бахмута)", - зазначають в ISW.

Західні аналітики здійснили розрахунок, ґрунтуючись на власних даних контролю місцевості, що від початку українського контрнаступу 4 червня до 9 липня ЗСУ звільнили приблизно 253 кв. км території (офіційні дані про звільнену територію відрізняються від даних ISW, бо Україна по-іншому розраховувала свій початковий контроль місцевості).

ISW із посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що темп просування ЗСУ в контрнаступі сповільнений через заміновані росіянами поля і брак західного обладнання для розмінування.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю CNN, оприлюдненому 14 липня, що темп контрнаступу нижчий, ніж очікувалося, посилаючись на "складні та щільні мінні поля" в районах, через які мають намір просуватися українські війська.

Крім цього, Washington Post повідомила 15 липня, що російські війська сильно замінували ділянки від 5 до 16 км за лінією фронту в Запорізькій області, що сповільнило просування українських військ і змусило їх здійснювати наземні атаки піхотою.