Події

09:57 17.07.2023

ЗСУ здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів - ISW

2 хв читати
ЗСУ здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів - ISW

Українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 15 липня, домоглися обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського в районі межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької області, ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) від 16 липня.

Зі свого боку речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що ЗСУ просунулися на 1 км на невстановленій ділянці на бердянському напрямку.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на мелітопольському напрямку. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута й обороняють від ворожих наземних атак нові позиції на флангах Бахмута.

"Деякі російські джерела стверджують, що українські війська звільнили Залізнянське (13 км на північ від Бахмута), частину висот у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і укріплений район на захід від Андріївки (10 км на південь від Бахмута)", - зазначають в ISW.

Західні аналітики здійснили розрахунок, ґрунтуючись на власних даних контролю місцевості, що від початку українського контрнаступу 4 червня до 9 липня ЗСУ звільнили приблизно 253 кв. км території (офіційні дані про звільнену територію відрізняються від даних ISW, бо Україна по-іншому розраховувала свій початковий контроль місцевості).

ISW із посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що темп просування ЗСУ в контрнаступі сповільнений через заміновані росіянами поля і брак західного обладнання для розмінування.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю CNN, оприлюдненому 14 липня, що темп контрнаступу нижчий, ніж очікувалося, посилаючись на "складні та щільні мінні поля" в районах, через які мають намір просуватися українські війська.

Крім цього, Washington Post повідомила 15 липня, що російські війська сильно замінували ділянки від 5 до 16 км за лінією фронту в Запорізькій області, що сповільнило просування українських військ і змусило їх здійснювати наземні атаки піхотою.

Теги: #зсу #звіт #успіхи #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 17.07.2023
Маляр: Сили оборони звільнили від окупантів понад 210 кв. км територій, за минулий тиждень - 18 кв. км

Маляр: Сили оборони звільнили від окупантів понад 210 кв. км територій, за минулий тиждень - 18 кв. км

11:11 16.07.2023
ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

11:07 16.07.2023
ЗСУ відпрацювали по ворогу в районі Білогорівки, є вбиті й поранені - Сирський

ЗСУ відпрацювали по ворогу в районі Білогорівки, є вбиті й поранені - Сирський

13:49 15.07.2023
"Метінвест" передав на фронт мобільний центр обробки даних за 15 млн грн

"Метінвест" передав на фронт мобільний центр обробки даних за 15 млн грн

08:52 15.07.2023
ЗС України просунулися на понад 1,7 км на мелітопольському напрямку

ЗС України просунулися на понад 1,7 км на мелітопольському напрямку

15:44 14.07.2023
Держспецзв'язку просить військовослужбовців ЗСУ підвищити рівень захисту комп'ютерів у зв'язку з активізацією російських хакерів Armageddon

Держспецзв'язку просить військовослужбовців ЗСУ підвищити рівень захисту комп'ютерів у зв'язку з активізацією російських хакерів Armageddon

07:26 14.07.2023
У російської армії недостатньо резервів для ротації передових частин, їхня оборона слабшає

У російської армії недостатньо резервів для ротації передових частин, їхня оборона слабшає

23:32 13.07.2023
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках - Маляр

ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках - Маляр

22:58 13.07.2023
Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський

Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський

12:14 13.07.2023
ЗСУ продовжували в середу контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і на деяких досягли успіхів - ISW

ЗСУ продовжували в середу контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і на деяких досягли успіхів - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

Маляр: Сили оборони звільнили від окупантів понад 210 кв. км територій, за минулий тиждень - 18 кв. км

У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Українська свобода все одно переможе - Зеленський у річницю Декларації про державний суверенітет

ОСТАННЄ

Протягом доби зафіксовано 7 обстрілів прикордонних громад Чернігівщини та Сумщини - ОК "Північ"

СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

Глава МЗС України 17-18 липня здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Ворог постійно стягує резерви до Бахмута, щоб зберегти свої позиції - Череватий

Мер Краматорська повідомив про нічний ракетний удар РФ: поранено двох людей

Зранку окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, постраждав мирний житель

У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією з боку Росії

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

У ГУР говорять про можливі логістичні проблеми окупантів у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА