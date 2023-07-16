Події

15:04 16.07.2023

Кораблі Японії, США та Південної Кореї провели спільні навчання з протиракетної оборони

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Кораблі Японії, США та Південної Кореї провели спільні навчання з протиракетної оборони

Бойові кораблі Японії, США і Республіки Корея в неділю провели навчання з протиракетної оборони в акваторії Японського моря, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Сил самооборони Японії.

У навчаннях були задіяні японський есмінець "Мая", американський есмінець "Джон Фінн" і південнокорейський есмінець "Юльгок І І".

Як зазначили Сили самооборони Японії, навчання сприяють зміцненню тристороннього співробітництва для вирішення завдань регіональної безпеки на тлі запусків північнокорейських балістичних ракет.

Теги: #навчання #кораблі

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