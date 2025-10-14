Для старшокласників доступні безкоштовні заняття за тьюторським та менторським підходами - Міносвіти

Для учнів 6–11 класів доступні безкоштовні додаткові заняття за шкільною програмою за тьюторським та менторським підходами, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Освітній Суп" (скорочено від "Освітній супровід") – ініціатива з надолуження знань учнів в Україні, у якій застосовуються тьюторський та менторський підходи до навчання школярів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що у межах програми учні 6–11 класів отримують безкоштовні додаткові заняття за шкільною програмою з тем, які були пропущені або не засвоєні, в онлайн-форматі з елементами соціально-емоційного навчання.

Зокрема, до участі заохочуються учні з соціально вразливих категорій: діти з сімей у складних життєвих обставинах, позбавлені батьківського піклування, з багатодітних родин, а також діти зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У відомстві розповіли, що для навчання доступні такі предмети: українська мова, математика, біологія, хімія, фізика, географія, історія, англійська мова.

Програма передбачає два види участі учнів: тьюторинг – безоплатні заняття з вчителями-тьюторами з математики або української мови (старт навчання: 29 жовтня, реєстрація до 19 жовтня включно); менторинг – безоплатні заняття зі студентами-менторами з одного із запропонованих предметів (старт навчання: 22 жовтня, реєстрація до 12 жовтня включно).

"Громадська організація "Навчай для України" з 2016 року працює для забезпечення доступу кожної дитини в Україні до якісної освіти та розвитку потенціалу, незалежно від місця проживання, особливо в умовах воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

З деталями участі та реєструватися можна на сайті: https://teachforukraine.org/projects/osvitnij-sup/osvitnij-sup-dityam/.

Як повідомлялося, 17 депутатів Верховної Ради з різних фракцій пропонують парламенту запровадити такі форми державної цільової підтримки у сфері освіти як репетиторська та тьюторська допомога, а також підготовчий освітній рік у закладах вищої освіти.