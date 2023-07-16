Події

11:57 16.07.2023

У Трифонівці Херсонської області на вибухівці підірвалися двоє дітей, обох госпіталізовано - обладміністрація

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Хлопчики віком 8 і 10 років дістали поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою, який вони знайшли на вулиці в с. Трифонівка Бериславського району Херсонської області, повідомив голова Херонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"У Трифонівці на вулиці діти виявили невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував... У дітей - черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

 

Теги: #вибух #діти #поранення

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