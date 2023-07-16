Унаслідок ворожих обстрілів у частині одного з районів Запоріжжя відсутнє енергопостачання, є поранений

Російські окупанти знову атакували Запоріжжя в ніч на неділю, в одному з районів відсутнє енергопостачання, пошкоджено інфраструктурний об'єкт міста, також є поранений, повідомив секретар міського Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. На жаль, є постраждала людина", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.

Також пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Від вибухової хвилі в прилеглих будівлях повилітали вікна.