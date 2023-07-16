ЗС України за добу знищили 500 окупантів

ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 окупантів, 7 бронемашин, 5 танків, 18 артсистем і 13 БПЛА, повідомили в Генштабі у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 237680 (+500) осіб ліквідовано, танків - 4107 (+5) од, бойових броньованих машин - 8026 (+7) од, артилерійських систем - 4481 (+18) од, РСЗВ - 681 (+1) од, засобів ППО - 425 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3820 (+13), крилаті ракети - 1273 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7044 (+8) од, спеціальна техніка - 666 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.