В Україну вдалося повернути 383 дитини, депортованих РФ - Лубінець

В Україну вдалося повернути 383 дитини, незаконно депортованих країною-агресором, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"(...) Станом на сьогодні на Батьківщину вдалося повернути тільки 383 українські дитини. РФ не надає інформації про наших дітей і не зацікавлена в тому, щоб сім'ї возз'єднувалися", - сказав Лубінець під час зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською та першою леді Південної Кореї Кім Кон Хі, які відвідали Центр захисту прав дитини.

Під час зустрічі перші леді оглянули Центр, де надається юридична та психологічна допомога дітям. Своєю чергою, омбудсмен розповів, як здійснюється опитування та фіксація воєнних злочинів російських окупантів проти дітей.