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17:10 15.07.2023

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

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Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «ми зберігатимемо найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей».

«Одне з найстрашніших, що приносить війна, – це розподіл… Ми не можемо залишити жодної нашої людини, жодного міста та села в російській неволі. Скрізь, де триває російська окупація, панують насильство, приниження людей», - сказав він у відеозверненні в суботу.

Президент висловив подяку «всім нашим партнерам – кожному лідеру, кожному політику, громадському діячеві, кожній країні, -  які справді підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах».

За словами Зеленського, за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі. Також Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії та Канади, Австралії та Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки, Гвінеї-Бісау. Генсек НАТО Столтенберг, президент Європейської Ради Мішель, президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, Вселенський патріарх Варфоломій». 

Теги: #робота #міжнародна #зеленський

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