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16:37 15.07.2023

Сербія передасть Україні гуманітарну допомогу - ЗМІ

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Сербія передасть Україні гуманітарну допомогу - ЗМІ

Уряд Сербії ухвалив рішення про передання Україні гуманітарної допомоги у зв'язку з катастрофою в Херсонській області, що виникла після підриву Каховської ГЕС, повідомляє RTS з посиланням на сербський уряд.

"Новий транш гуманітарної допомоги(...) серед іншого передбачатиме пожертвування товарів і медикаментів від Республіканського управління товарних резервів і товарів Комісаріату у справах біженців і міграції", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

Крім цього, Серія ухвалила рішення про затвердження тимчасового захисту для прийому громадян України, які постраждали внаслідок катастрофи в Херсонській області.

Також як додаткову форму підтримки сербський уряд вирішив організувати цього літа спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Футбольної академії "Динамо" з Києва. Зазначається, що було виділено кошти на організацію літнього табору, що покривають витрати на проживання, харчування, тренування і футбольні матчі.

Теги: #україна #сербія #гуманітарна_допомога

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