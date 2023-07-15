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14:45 15.07.2023

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

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Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

Республіка Корея збільшить у 2023 році обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні, сказав президент Кореї Юн Сок Йоль на брифінгу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у суботу в Києві. 

"Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим", - сказав він.

За словами президента, "у травні я і президент Зеленський домовилися про постачання необхідного обладнання для таких цілей, як, наприклад, гуманітарне розмінування, і ми продовжуємо це робити. Уряд Республіки Корея виділив минулого року 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн доларів".

"Також ми плануємо збільшувати допомогу Україні у відновленні системи освіти. Минулого року... ми вирішили допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також ми хотіли б надати Україні підтримку для майбутніх поколінь за допомогою стипендії двох президентів", - сказав Юн Сок Йоль.

За його словами, "зараз ситуація в Україні схожа на ситуацію в Кореї 70 років тому". "Близько 70 років тому Республіка Корея теж зазнала незаконного вторгнення Північної Кореї. Було окуповано близько 90% території нашої Кореї, і ми зіткнулися із загрозою зникнення як держави. Однак завдяки нашим військовим і цивільним, які їм допомагали максимально, ми змогли зупинити окупанта і вигнати їх із нашої землі", - сказав президент.

"Ми ознайомилися з Формулою миру, яку нам надали, і справді вважаємо, що її необхідно виконати. Особливо з огляду на те, що Корея намагається відігравати роль посередника в мирних самітах і зустрічах країн, що належать до так званого Глобального Півдня", - сказав також корейський президент.

Теги: #україна #допомога #південна_корея

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