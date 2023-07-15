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13:49 15.07.2023

"Метінвест" передав на фронт мобільний центр обробки даних за 15 млн грн

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"Метінвест" передав на фронт мобільний центр обробки даних за 15 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова передала на фронт мобільний центр обробки даних вартістю 15 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії, українські бійці отримали від групи "Метінвест" мобільний центр обробки даних (ЦОД) - контейнер, у якому розташована сучасна серверна.

Водночас уточнюється, що центр дає змогу зберігати безліч даних, реалізовувати комплексні сучасні ІТ-проєкти і впроваджувати облікові модульні системи. Але головне, що в разі потреби таку серверну можна просто перевезти на нове безпечне місце і розгорнути вже там, не втративши даних. Ринкова вартість дата-центру - 15 млн грн.

У мобільному ЦОДі можна змонтувати 11 комутаційних шаф: він містить систему безперебійного електроживлення та охолодження обладнання, а також систему автоматичного пожежогасіння. Ключова перевага контейнерного рішення - мінімальна швидкість розгортання необхідної ІТ-інфраструктури: щоб побудувати таку серверну, потрібно витратити рік і виконати цілий комплекс будівельно-монтажних робіт.

"До нас звернулися військові, сказали, що їм знадобилося б таке обладнання, тому ми його передали. Цей дата-центр дає змогу обробляти великі масиви інформації, комунікації, забезпечувати злагодженість підрозділів. Такі використовують усі провідні армії світу в гарячих точках, щоб коригувати та координувати обмін даними", - пояснює керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз, якого цитує пресслужба.

Також повідомляється, що ЦОД оснащено найсучаснішими системами від світових лідерів: комплектом відмовостійкого продуктивного серверного обладнання на базі рішення Cisco UCS, системою зберігання даних Dell EMC VNX і комплектом мережевого каналоутворювального обладнання для підключення центру обробки до зовнішніх каналів зв'язку.

Своєю чергою директор Центру експертизи ІТ інфраструктури "Метінвест Діджитал" Андрій Кальний додав, що впродовж усього періоду експлуатації в інтересах групи "Метінвест" контейнерний ЦОД дав змогу виконати всі завдання з централізації інфраструктурних сервісів компанії та забезпечити безперебійне надання прикладних ІТ-сервісів користувачам.

"Надалі в рамках реалізації стратегії Cloud First команда "Метінвест Діджитал" забезпечила міграцію всіх ключових сервісів у хмару Microsoft Azure. Це дало змогу вивести ІТ-інфраструктуру групи на наступний рівень еволюції, нівелювати суттєві ризики, пов'язані з фізичним розташуванням наземного обладнання в Київському регіоні, та передати сучасне обладнання на користь Збройних сил України", - сказав Кальний.

З початку повномасштабного вторгнення в рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова "Метінвест" спрямував на підтримку армії вже 2 млрд грн. Нещодавно чергову партію допомоги отримали прикордонники. Їм передали 10 повнопривідних бусів і 10 безпілотних авіаційних комплексів "Валькірія" загальною вартістю 15 млн грн.

Теги: #зсу #метінвест

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