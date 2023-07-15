SpaceX знову перенесла запуск своєї ракети з новою партією інтернет-супутників Starlink

Запуск ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink планується здійснити в неділю, випливає з даних компанії-розробника SpaceX.

Спочатку запуск мав відбутися в п'ятницю. За 40 секунд до старту його було скасовано і перенесено на ранок у суботу. Про причини не повідомляють.

SpaceX повідомляє, що в суботу буде проведено додаткові статичні вогневі випробування ракети-носія. Запуск тепер мають намір здійснити з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в суботу о 23:50 за часом Східного узбережжя США (у неділю о 06:50 за київським часом).

Це 94-й запуск інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 25-й із початку поточного року. SpaceX вивела на орбіту вже понад 4,7 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 4,4 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовується в 16-те, після відокремлення повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, що розташована в 642 км від космодрому в Атлантиці.