ЗС України просунулися на понад 1,7 км на мелітопольському напрямку

Протягом 14 липня збройні сили України продовжували контрнаступ щонайменше на трьох ділянках лінії фронту та домоглися успіхів на деяких із них, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у суботу вранці.

Як повідомляє ISW, посилаючись на Генштаб, українські війська продовжують наступальні дії на бахмутському, мелітопольському (на заході Запорізької області) і бердянському (район адмінмежі Донецько-Запорізької області) напрямках.

Також, в Інституті зазначають, що Генштаб повідомив про досягнення часткового успіху ЗСУ на напрямку Біла Гора-Андріївка (9-15 км на південний захід від Бахмута).

Крім того, як пишуть аналітики, заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що "на Мелітопольському напрямку в невстановлених місцях українські сили просунулися більш ніж на 1700 метрів".

Тим часом російські військові блогери стверджували, що українські сили здійснили локальний прорив російських оборонних рубежів на північ від Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).