На таврійському напрямку втрати ворога вбитими і пораненими склали понад роту

На таврійському напрямку Сили оборони продовжують системно вибивати ворога з позицій, за добу втрати окупантів вбитими і пораненими становили понад роту, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський ввечері в п'ятницю в телеграмі.

За його словами, протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1177 вогневих завдань, було знищено 33 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, Силами оборони ліквідовано "2 ББМ, 2 гаубиці "Мста-Б", 3 гаубиці Д-30, 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлін", самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон", зенітний ракетний комплекс "Стріла", РЕБ "Поле-21" та автомобільну техніку".

Крім того, було знищено 9 складів боєприпасів ворога.