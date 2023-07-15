SpaceX у суботу здійснить другу спробу запуску нової партії інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у суботу стартує на орбіту з черговою партією з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє компанія-розробниця SpaceX.

Запуск, що планувався напередодні, було скасовано за 40 секунд до старту. Про причини не повідомляють.

Запуск буде здійснено з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 00:15 за часом Східного узбережжя США.

Це буде 94-м запуском інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 25-м із початку поточного року. SpaceX вивела на орбіту вже понад 4,7 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 4,4 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовується в 16-те, повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в 642 км від космодрому в Атлантиці.