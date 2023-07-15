Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

Голова Харківської обласної военної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив про анулювання почесної грамоти театральній режисерці Жанні Богусевич, яка переїхала з Харкова до Санкт-Петербурга і заявила про створення там театру "Пітер".

"Ганебно виступати на сценах ворожої РФ, поки харків'яни кожен метр української землі звільняють від окупантів ціною життів. Вважаю обов'язком анулювати почесну грамоту Харківської обласної адміністрації, яку вручили Жанні Богусевич", - цитує Синєгубова пресслужба ОВА.

Синєгубов також доручив профільному департаменту провести ретельну перевірку відповідальних за подання клопотання про нагородження Богусевич.

Як повідомлялося, у квітні театр "Час-Ч" оголосив про завершення роботи в Харкові, а режисерка Жанна Богусевич подякувала глядачам "за підтримку, увагу та любов".

У червні Богусевич у російській соцмережі повідомила про початок роботи театру "Пітер" у Санкт-Петербурзі.