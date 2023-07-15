Події

01:05 15.07.2023

Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

1 хв читати
Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

Голова Харківської обласної военної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив про анулювання почесної грамоти театральній режисерці Жанні Богусевич, яка переїхала з Харкова до Санкт-Петербурга і заявила про створення там театру "Пітер".

"Ганебно виступати на сценах ворожої РФ, поки харків'яни кожен метр української землі звільняють від окупантів ціною життів. Вважаю обов'язком анулювати почесну грамоту Харківської обласної адміністрації, яку вручили Жанні Богусевич", - цитує Синєгубова пресслужба ОВА.

Синєгубов також доручив профільному департаменту провести ретельну перевірку відповідальних за подання клопотання про нагородження Богусевич.

Як повідомлялося, у квітні театр "Час-Ч" оголосив про завершення роботи в Харкові, а режисерка Жанна Богусевич подякувала глядачам "за підтримку, увагу та любов".

У червні Богусевич у російській соцмережі повідомила про початок роботи театру "Пітер" у Санкт-Петербурзі.

 

Теги: #театр #україна #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:55 14.07.2023
На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

23:10 14.07.2023
Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

20:10 14.07.2023
МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

18:21 14.07.2023
Фінансування допомоги Україні в майбутньому не повинно відбуватися за рахунок довгострокового бюджету ЄС, але вихід буде знайдено - Мінфін ФРН

Фінансування допомоги Україні в майбутньому не повинно відбуватися за рахунок довгострокового бюджету ЄС, але вихід буде знайдено - Мінфін ФРН

15:03 14.07.2023
Болгарія відправила Україні найбільший пакет військової допомоги

Болгарія відправила Україні найбільший пакет військової допомоги

04:05 14.07.2023
Найманці ПВК "Вагнер" не беруть значної участі в бойових діях на території України - Пентагон

Найманці ПВК "Вагнер" не беруть значної участі в бойових діях на території України - Пентагон

00:43 14.07.2023
Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

23:37 13.07.2023
Молдавська залізниця надала 27% знижки на вантажоперевезення українських с/г товарів

Молдавська залізниця надала 27% знижки на вантажоперевезення українських с/г товарів

22:58 13.07.2023
Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський

Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський

22:54 13.07.2023
Вже шість країн приєдналися до Декларації про підтримку України – Зеленський

Вже шість країн приєдналися до Декларації про підтримку України – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

ОСТАННЄ

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

Мобілізованих росіян, які перебувають на окупованій території України, примушують підписувати контракти

Голлівудські актори долучилися до страйку сценаристів

Палата представників США схвалила проєкт військового бюджету на $886 млрд

Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації збройної агресії РФ 5,15 млрд грн на 139 проєктів

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби ворог застосував 17 БПЛА Shahed, завдав 43 авіаударів - Генштаб ЗСУ

На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА