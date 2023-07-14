Події

19:48 14.07.2023

Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

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Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

Російські сили на півдні та сході України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів, сказав у відеозверненні в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, – що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність", - сказав Зеленський.

"Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, – молодці, і я вдячний кожному нашому воїну!", - сказав він.

 

 

Теги: #подяка #зеленський #воїни

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