Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

Російські сили на півдні та сході України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів, сказав у відеозверненні в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, – що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність", - сказав Зеленський.

"Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, – молодці, і я вдячний кожному нашому воїну!", - сказав він.