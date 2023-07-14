Події

19:26 14.07.2023

Палата представників США схвалила проєкт військового бюджету на $886 млрд

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Палата представників США схвалила проєкт військового бюджету на $886 млрд

Палата представників Конгресу США в п'ятницю проголосувала за свій проєкт закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік (NDAA) на суму в $886 млрд, повідомляє The Hill.

"За" проєкт висловилися 219 конгресменів, "проти" - 210. Видання зазначає, що ухвалення законопроєкту стало великою перемогою для спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканців, які є більшістю в Палаті.

Тим часом Сенат США, контрольований Демократичною партією, наступного вівторка має проголосувати за власний проєкт закону про національну оборону. Потім обидві палати обговорюватимуть фінальний варіант NDAA. Пізніше законопроєкт має надійти на підпис президенту США Джо Байдену.

 

 

 

Теги: #бюджет #сша #конгрес #оборона

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