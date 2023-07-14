Події

19:24 14.07.2023

Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації збройної агресії РФ 5,15 млрд грн на 139 проєктів

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Міжвідомча робоча група рекомендує уряду України виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ близько 5,15 млрд грн на реалізацію 139 регіональних проєктів і 186,3 млн грн - на закупівлю спецтехніки, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згідно з повідомленням, робоча група рекомендувала спрямувати кошти на відновлення 62 багатоповерхових житлових будинків, 17 об'єктів водопостачання та водовідведення, сім об'єктів теплопостачання, 29 споруд цивільного захисту, шість об'єктів для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та українців, які втратили житло внаслідок збройної агресії, тощо.

Крім того, рекомендовано виділити кошти для закупівлі екскаваторів, сміттєвозів, автовеж, самоскидів, автокранів для 49 проєктів у Донецькій, Сумській, Херсонській і Чернівецькій областях.

За даними Мінвідновлення, загалом було отримано заявок на реалізацію 530 проєктів на загальну суму понад 20 млрд грн, а також пропозицій щодо закупівлі спецтехніки для комунальних підприємств на 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів затвердив виділення з Фонду ліквідації 6,6 млрд грн на реалізацію 157 проєктів у восьми областях.

 

Теги: #фонд #мінвідновлення

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