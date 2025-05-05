Інтерфакс-Україна
Події
15:57 05.05.2025

Мінвідновлення затвердило механізм використання смарт-тахографів

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Міністерство розвитку громад та територій (Мінвідновлення) затвердило механізм використання смарт-тахографів, що автоматично контролюють і дистанційно передають час роботи водія комерційного транспортного засобу, фіксують швидкість його пересування і місця зупинок.

"Смарт-тахографи: ще один крок до європейських стандартів у сфері перевезень. Офіційно затвердили новий механізм використання смарт-тахографів. Наказом №532, який вже зареєстровано у Мін’юсті", - повідомив заступник міністра Сергій Деркач у Facebook у понеділок.

За словами Деркача, наказ набере чинності 27 травня після офіційної публікації.

Українські перевізники вже довгий час купують сучасну техніку з уже вбудованими смарт-тахографами, але обслуговувати або отримувати картки для них в Україні було неможливо, йдеться у дописі заступника міністра.

У новому порядку передбачено затверджені зразки карток для смарт-тахографів; можливість подати заяву онлайн, а не лише особисто або поштою, як раніше, порядок техобслуговування та встановлення пристроїв.

Серед важливих норм – більше не потрібно мати на борту транспорту протокол повірки тахографа, що значно спрощує роботу перевізника та водія, написав Деркач. Він уточнив, що замовити картки до тахографів можна буде після завершення технічних процедур з боку ЄС.

"Працюємо, щоб це стало можливом вже найближчим часом", - запевнив посадовець.

Смарт-тахографи, які прийшли на зміну цифровим пристроям обладнані GPS-модулем, підтримують функцію віддаленого зчитування, автоматично фіксують факт перетину транспортним засобом кордону.

Вимога встановлювати смарт-тахографи на нові вантажівки та автобуси діє в Євросоюзі з 15 червня 2019 року. З 2023 року відбувається поступовий перехід і для вживаних транспортних засобів, що перетинають кордони ЄС.

Теги: #тахограф #мінвідновлення

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