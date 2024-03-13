Мінвідновлення презентувало тестову версію Геоінформаційної системи регіонального розвитку

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України презентувало тестову версію Єдиної геоінформаційної системи (ГІС) моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і громад.

"ГІС - це потужний інструмент реалізації державної політики регіонального розвитку. Система впорядковує роботу із даними регіональної статистики, переводячи їх із "паперової" в цифровий формат. Ми отримаємо дані про реальний стан громад і територій, які слугують основою для ефективного планування та прозорого використання бюджетних коштів. Крім того, індикатори ГІС будуть гармонізовані з європейськими, що надасть змогу Україні отримати доступ до найкращих політик і програм фінансування ЄС", - повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України під час презентації.

Єдина геоінформаційна система (ГІС) моніторингу та оцінки розвитку регіонів і громад забезпечує доступ до регіональних даних у вигляді набору шарів на інтерактивній карті (дані руйнувань, зміни в чисельності населення, кількість юридичних осіб, доступ до соціальних послуг, функціональні типи територій тощо). Впровадження системи дає змогу перейти до "розумного" планування розвитку громад і реалізації регіональної політики на основі даних.

"Розроблення базових функцій ГІС буде завершено в травні та презентовано в червні 2024 року. Сподіваюся, зможемо повноцінно використовувати цю систему вже з початку наступного року", - повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

ГІС складається з публічної частини, доступної всім, а також адміністративної частини - для внесення верифікованих даних, планування та контролю, що буде доступною для громад, обласних адміністрацій та урядових організацій, Мінвідновлення та Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. ГІС також пропонує єдину рамку структурування планувальних документів, що дає змогу автоматизувати визначення завдань та індикаторів регіонального розвитку.

Наступна версія системи надасть змогу на основі даних моделювати сценарії розвитку громад та здійснювати планування на основі даних. А також оцінювати ефективність видатків Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та інвестиційний індекс окремих громад і регіонів.

Як зазначила Азархіна, запуск системи ГІС надасть змогу створити єдиний цифровий цикл стратегічного планування та впровадження і контролю регіонального розвитку.

"Ми переходимо від формальних візій до чітких індикаторів і показників регіонального розвитку. Спираючись на оновлену Державну стратегію регіонального розвитку, громади розробляють власні програми розвитку з переліком ключових проєктів, які матимуть пріоритет у залученні фінансування. Ми зможемо проконтролювати ефективність кожного проєкту, кожної інвестиції, їхній вплив на розвиток громад і регіону", - пояснила Азархіна.

Голова Державної служби статистики України Ігор Вернер наголосив на важливості впровадження системи ГІС як джерела регіональної статистики - і для самих громад, і для органів державного управління. Він також наголосив на необхідності ухвалення окремого закону щодо регіональної статистики, щоб забезпечити повноту, достовірність та актуальність даних розвитку громад.

Заступник голови представництва ЄС Ремі Дюфло нагадав про запуск у 2024 році європейської програми підтримки Ukraine Facility. Частиною програми є План України, що містить дорожню карту ключових реформ для економічного зростання та перебудови на найближчі чотири роки.

"У цих умовах питання прозорості та підзвітності набули ще більшого значення. ГІС є важливим інструментом, але не менш важливими є принципи, на яких ґрунтується планування та моніторинг регіонального розвитку", - наголосив Ремі Дюфло.