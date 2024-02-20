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17:30 20.02.2024

Для припинення права власності на зруйноване житло після отримання житлового сертифіката достатньо виписки з Реєстру - Мінвідновлення

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Для припинення права власності на зруйнований об'єкт нерухомості перед купівлею житла з використанням житлового сертифіката необхідно отримати в нотаріуса або в місцевому органі самоврядування виписку з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Це суттєво спростить процес реалізації житлових сертифікатів, адже після бронювання коштів за ними є 30 днів для припинення права власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. А за відгуками перших власників нового житла, саме припинення права власності потребувало найбільше часу та зусиль", - повідомляється у пресрелізі.

Водночас витяг із реєстру потрібен лише у разі, якщо власник не отримав копію акта після обстеження об'єкта нерухомості.

Станом на 20 лютого українці використали 813 сертифікатів на суму 1,7 млрд грн, ще 269 сімей забронювали кошти за сертифікатами, повідомила голова парламентського комітету із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Теги: #нерухомість #мінвідновлення #євідновлення

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