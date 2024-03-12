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20:15 12.03.2024

Мінвідновлення пропонує скасувати реєстрацію водіїв міжнародних рейсів у системі "Шлях"

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціює скасування реєстрації водіїв міжнародних рейсів в інформаційній системі "Шлях" - офіційні перевізники зможуть організувати їх виїзд за кордон, зареєструвавшись в "єЧерзі".

"Ми над цим працюємо. Зараз подаємо на Кабінет Міністрів пропозиції, зокрема щоб, скажімо так, "Шлях" для виїзду чоловіків за кордон узагалі не існував. Ви як перевізники, якщо ви комерційні перевізники легальні, ви реєструєте просто своїх водіїв в "єЧергу" на виїзд. Ми автоматично їх будемо перевіряти, і в принципі вам не потрібно буде реєструвати їх у "Шляху", - заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на онлайн-зустрічі з перевізниками у вівторок.

За його словами, зміни потребуватимуть розроблення нової системи, до роботи над якою залучено донорів. Очікується, що робота триватиме кілька місяців.

"Це займе якийсь період часу. Це не на завтра, але в нас є такі пропозиції до Кабінету Міністрів. Якщо уряд їх схвалить, то ми будемо готові далі їх упроваджувати, щоб у вас не було подвійної реєстрації", - сказав заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області адвокатка за хабар пропонувала охочим уникнути призову шляхом отримання сфабрикованих висновків лікарської комісії або внесення до інформаційної системи "Шлях" для виїзду за кордон під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

Теги: #мінвідновлення

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