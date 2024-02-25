Мінвідновлення має намір у 2024 р. запустити програму капремонтів пошкоджених через війну багатоквартирних будинків - Кубраков

У 2024 році планують запустити програму капітальних ремонтів багатоквартирних будинків, пошкоджених через російську агресію, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Наші основні цілі на 2024 рік - продовження житлових програм (...) Розпочнемо програму капремонтів для суттєво пошкоджених багатоквартирних будинків, яких у нас, на жаль, тисячі на тимчасово окупованих, деокупованих і підконтрольних територіях, де Росія щоденно обстрілює наші міста", - розповів віцепрем'єр на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

За його словами, також завершується пілотний проєкт з обстеження пошкодженого житла в Мелітополі для подальшого масштабування програми "єВідновлення" на тимчасово окуповані території.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "еВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйновано через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".