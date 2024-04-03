Мінвідновлення опублікувало законопроєкт про засади житлової політики

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) оприлюднило проєкт закону України "Про основні засади житлової політики".

Як зазначено в тексті, житлова політика має базуватися на семи принципах: доступності та безбар'єрності; непорушності права на житло та недоторканності житла; принципі прозорості та громадської участі; свободи вибору; справедливості та рівного доступу кожного; стратегічного планування та соціальної інтеграції.

Пріоритетами житлової політики названо запобігання та вирішення проблеми безпритульності; формування, наповнення, облік та ефективне використання житлових фондів для забезпечення осіб житлом; забезпечення доступу осіб до різних механізмів державної підтримки, передбачених цим та іншими законами України; прозорість орендних відносин, забезпечення прав орендарів та орендодавців; періодичне оновлення вимог до споживчої якості житла, які б відповідали динамічним ринковим умовам і технологіям тощо.

Зазначається, що з метою виконання житлових програм, будівництва та експлуатації житла, управління житловим фондом, виконання інших функцій, спрямованих на забезпечення реалізації житлових прав осіб, можуть створюватися самостійні державні (або створені за участю держави) чи комунальні підприємства, установи, організації.

Ці виконавці програм можуть вступати в договірні відносини з юрособами, зокрема в рамках державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері житлового будівництва.

Усі ДПП у житловій сфері зобов'язані мати фінансову звітність, підтверджену незалежним аудитом, що містить необхідну додаткову інформацію, передбачену законодавством. Фінансова звітність вноситься до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи та оприлюднюється у відкритому доступі. Приватним партнером у будь-якому житловому державно-приватному партнерстві для забезпечення довгострокової оренди соціального житла можуть бути лише неприбуткові підприємства.

Запропоновано створення револьверних фондів, куди надходитимуть орендні платежі від використання житла із державного житлофонду та житлофонду тергромад, надходження від виконання зобов'язань за кредитами та іншими фінансово-кредитними механізмами підтримки будівництва (придбання) житла. Кошти з таких спеціальних фондів відповідного бюджету йтимуть на формування, утримання або експлуатацію житлового фондів.

Реалізація права на житло шляхом його оренди буде нарешті унормована: саме укладені договори оренди є підставою для вселення в житло; право користування підлягає обов'язковій державній реєстрації в порядку, визначеному законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Для сприяння реалізації права осіб на житло в Україні можуть створюватися оператори доступного житла - підприємства, установи, організації, основною статутною діяльністю яких є будівництво доступного житла та управління таким житлом.

Доступне житло, будівництво якого здійснюється операторами доступного житла, має відповідати вимогам до споживчої якості житла та вимогам будівельних норм до житла II категорії з нормованими нижніми та верхніми межами площ квартир і житлових кімнат гуртожитків. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть бути визнані операторами доступного житла в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, із внесенням інформації про них до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

Для здешевлення вартості доступного житла рішенням органів місцевого самоврядування земельні ділянки для будівництва операторам доступного житла надаються в оренду безоплатно або за пільговою ціною. Оператори доступного житла мають право на отримання пільгових довгострокових кредитів, грантів та компенсацій за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством, на отримання державних та місцевих гарантій для забезпечення частини боргових зобов'язань за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування будівництва доступного житла та управління ним.

Згідно із законопроєктом реабілітовано механізм, що критикувався в останнє десятиліття щодо житлово-будівельних (житлових) кооперативів.

Нормуються також такі механізми, як соціальне житло, соціальне житло з правом викупу, службове житло.

Згідно із законопроєктом прописано створення Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, яка покликана забезпечити повну, достовірну та актуальну інформацію про житловий фонд України та осіб, які можуть скористатися державною підтримкою в реалізації права на житло.