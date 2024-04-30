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12:46 30.04.2024

Реконструкція нежитлових об'єктів поруч із ТРЦ Ocean Mall не стосуватиметься будівлі з "літаючою тарілкою" - Мінвідновлення

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Реконструкція нежитлових будівель у пров. Руслана Лужевського, 3 та 3а поруч із будівництвом столичного ТРЦ Ocean Mall не зачепить будівлю Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УІНТЕІ), відому як "будівля з "літаючою тарілкою", що внесена до переліку пам'яток архітектури та монументального мистецтва.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Державна інспекція архітектури та будівництва (ДІАМ) видала ТОВ "Проспект" дозвіл на реконструкцію нежитлових будівель поруч із проєктом торговельно-розважального центру.

Об'єкти реконструкції примикають до будівлі УІНТЕІ, проте не є пам'ятками архітектури, і за проєктом будуть об'єднані в одну будівлю ТРЦ. При цьому реставровану будівлю з "літаючою тарілкою" буде повністю збережено без зміни головного фасаду, композиційного та лінзоподібного об'ємів, і зі збереженням функціонального призначення кінолекційної зали, наголошується у пресрелізі.

У повідомленні наголошується, що замовник реконструкції ТОВ "Проспект" звертався до ДІАМ за дозволом ще 2022 року, однак отримав відмову через суттєві зауваження. Після усунення недоліків і надання необхідного пакета документів, компанія отримала відповідний дозвіл.

Як повідомлялося, будівля УІНТЕІ, відома як будівля з "літаючою тарілкою" на вул. Антоновича в Києві, була внесена до реєстру пам'яток архітектури та монументального мистецтва 2020 року.

Фонд держмайна України 2021 року продав на приватизаційному аукціоні адміністративні будівлі, що примикають до УІНТЕІ. Покупцем стало ТОВ "БК "Будівельні технології", що виступає підрядником на будівництві ТРЦ Ocean Mall, інвестором якого є бізнесмен Вагіф Алієв.

Відкриття ТРЦ Ocean Mall заплановано на вересень 2024 року.

 

Теги: #київ #мінвідновлення #літаюча_тарілка

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