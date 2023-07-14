Генпрокурор: До кінця року може бути модельна підозра щодо найвищого керівництва РФ за злочин агресії

Прокурори, які працюють у Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), уніфікують докази, розроблять стратегію розслідування злочину агресії, а до кінця цього року вже може бути модельна підозра щодо найвищого керівництва РФ, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Поки тривають перемовини з нашими країнами-партнерами щодо створення Спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії найвищого керівництва Російської Федерації, ми вже починаємо роботу в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який із 3 липня вже працює в Гаазі в приміщенні Євроюсту", - сказав Костін на брифінгу в Одесі в п'ятницю.

За його словами, в ICPA вже працюють українські прокурори, разом із ними працюватимуть прокурори з країн-членів Спільної слідчої групи (JIT). Також, як нагадав генпрокурор, є рішення про направлення спеціального прокурора Міністерства юстиції США.

"Злочин агресії – це міжнародний злочин, і відповідь на нього має бути міжнародною. Це не тільки про Україну, це про відповідь світового співтовариства на цей злочин", - наголосив Костін.

Він звернув увагу, що головне завдання прокурорів, які працюватимуть в ICPA, - це збір доказів, їх уніфікація, розробка стратегії досудового розслідування злочину агресії.

"Я поставив завдання за пів року, тобто до кінця року, щоб у нас була модельна підозра щодо найвищого керівництва Російської Федерації за злочин агресії. Це серйозний виклик, але доказів зібрано досить багато", - повідомив генпрокурор.

Костін уточнив, що докази зібрано в межах кримінального провадження щодо злочину агресії, розслідуванням якого займаються безпосередньо в Офісі генпрокурора.

Він додав, що відповідні докази мають у своєму розпорядженні країни-партнери.

"Нам дуже важливо мати докази відповідної командної ланки відповідальності, тому що ми з вами розуміємо, хто до цього причетний, але ми повинні це довести процесуальним способом для того, щоб майбутній Спеціальний трибунал уже мав підготовлену базу для переслідування Путіна і його спільників за злочин агресії", - резюмував Костін.