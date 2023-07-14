Викрито ексслужбовця АТ "Мотор Січ", який сприяв незаконному перетину держкордону

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому службовцю АТ "Мотор Січ", який організував і сприяв незаконному переправленню громадян через державний кордон України, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва викрито колишнього службовця АТ "Мотор Січ", який організував та сприяв незаконному переправленню громадян через державний кордон України (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України)", - ідеться в пресрелізі Київської міськпрокуратури в п'ятницю.

Як повідомляється, посадовець в умовах воєнного стану та чинної заборони перетину державного кордону чоловіками призовного віку безпідставно вніс до переліку працівників підприємства сторонню особу. Зазначені відомості в подальшому було використано для підготовки пакета документів, а саме листа про сприяння перетину державного кордону України, наказу про відрядження тощо, які необхідні для перетину державного кордону у воєнний час.

Наразі експосадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, як інформує пресслужба прокуратури, в межах провадження повідомлено про підозру чоловіку, який скористався цією схемою та перетнув державний кордон. Йому інкримінують пособництво у службовому підробленні та використанні завідомо підробленого документу (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).