Болгарія відправила Україні найбільший пакет військової допомоги

Найбільший одноразовий пакет військової допомоги, що включає 100 одиниць бронетехніки з арсеналу болгарської поліції, переважно бронетранспортери, відправили до України, що стало першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою, заявила влада Болгарії в четвер.

Як повідомляє європейське видання Euractiv у п'ятницю, військову техніку закупили 40 років тому, і вона ніколи не використовувалася за призначенням. "Водночас це призводить до витрат на зберігання і технічне обслуговування...Українці потурбуються про те, щоб ця техніка стала їм у пригоді", - сказав депутат Івайло Мірчев із правлячої коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія".

Про рішення щодо бронетехніки було оголошено через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії.

Видання зазначає, що це перша військова посилка з Болгарії до України, інформацію про яку опубліковано. Військова допомога досі була секретною, але неофіційна інформація полягала в тому, що Болгарія допомагала Україні боєприпасами.

Зі свого боку Болгарія сподівається отримати заміну військового потенціалу від США після надання бронетехніки. Болгарська армія оголосила про замовлення майже на $1 млрд на закупівлю сучасної західної бронетехніки для піхоти, але процедуру ще не завершено.

У грудні минулого року тимчасовий уряд президента Румена Радєва відмовився відправити старі радянські зенітні комплекси С-300, які потрібні Болгарії та Україні, в обмін на отримання сучасних американських систем ППО вартістю 200 мільйонів доларів. Новий проєвропейський уряд Болгарії сподівається, що пропозиція США залишається в силі. "Радєв дуже стурбований станом болгарської армії, але втратив шанс. Ми бачили, що надзвукові ракети Путіна в Україні збивала і сучасна система ППО", - зазначив Мірчев.