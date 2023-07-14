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11:23 14.07.2023

Кулеба: За 48 годин до початку саміту НАТО в тексті комюніке не було згадки запрошення для України

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Кулеба: За 48 годин до початку саміту НАТО в тексті комюніке не було згадки запрошення для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за 48 годин до початку Вільнюського саміту в тексті комюніке не було згадки запрошення для України, і слова про політичне запрошення до НАТО не з'явилися в заяві, оскільки ключові партнери "побоюються швидкості".

"Думаю, що тут причина полягає в тому, що ключові наші партнери, які реально визначали, наскільки далеко НАТО може у Вільнюсі зайти, побоюються швидкості. Тобто вони абсолютно згодні з тим, що Україна приїде до пункту призначення і буде членом НАТО. Ось немає жодних сумнівів у цьому. Але в них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути. Вони хочуть безпечно дістатися до цієї точки", - сказав Кулеба в інтерв'ю телеканалу ICTV.

На уточнювальну фразу ведучого про те, що союзники могли зробити для України політичне запрошення, яке "фактично мало до чого зобов'язує", Кулеба зазначив, що українська сторона наводила різні аргументи й дискусія тривала місяцями.

"Хочу сказати, що станом на неділю, тобто за 48 годин до початку саміту, у тексті комюніке взагалі не мало бути жодної згадки запрошення для України. За 48 годин, завдяки дуже інтенсивному й аргументованому спілкуванню з партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами та Німеччиною, нам вдалося їх посунути. І вони погодилися, що слово запрошення може бути в тексті або має бути в тексті. Але врешті-решт воно з'явилося там тільки в тому формулюванні, яке ми бачимо", - заявив глава МЗС.

Теги: #мзс #саміт #кулеба

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