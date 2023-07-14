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10:44 14.07.2023

Мінкульт працює над планом заходів із порятунку культурної спадщини на постраждалих від руйнування Каховської ГЕС територіях

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Мінкульт працює над планом заходів із порятунку культурної спадщини на постраждалих від руйнування Каховської ГЕС територіях

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) формує план заходів із порятунку культурної спадщини на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.

"Відбулось засідання Міжвідомчого координаційного центру зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що члени Координаційного центру мали подати до міністерства свої пропозиції та узгодити зведений варіант плану заходів, після цього Мінкультури скерує відповідний пакет документів для затвердження уряду.

"Крім підготовки плану заходів для порятунку культурної спадщини на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, Координаційний центр вже звернувся до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні та музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали. Зокрема МКІП тісно співпрацює з ЮНЕСКО у цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

За словами учасників засідання, наразі необхідно обстежити велику територію, це майже 900 км тільки берегової лінії і території, де розташовані козацькі Січі та інші об'єкти, які були до підриву затоплені водами Каховського водосховища.

Теги: #мінкультури #каховська_гес

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