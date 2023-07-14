Події

10:25 14.07.2023

Мінкультури погодив передання будинку Сікорського у власність громади Києва

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Мінкультури погодив передання будинку Сікорського у власність громади Києва

Міністерство культури та інформаційної політики України погодило розпорядження про передання будинку авіаконструктора Ігоря Сікорського, що розташовується в центрі Києва, у власність громади української столиці.

"МКІП погодило розпорядження про передачу будинку Сікорського у власність громади столиці й закликає КМДА максимально сприяти збереженню пам'ятки. Будинок відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського розташований у Києві по вулиці Ярославів Вал, 15-Б і має статус пам'ятки історії національного значення", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Мінкультури скерувало погоджене розпорядження та відповідну документацію до Міністерства економіки, яке має подати його на розгляд уряду.

"Будинок Сікорського має надзвичайну культурну та історичну цінність. Водночас пам'ятка потребує негайної реставрації. МКІП закликає КМДА надати максимального сприяння заради його збереження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 липня Київська міська рада надішле до Кабінету Міністрів України звернення щодо передання будинку Сікорського в Києві у власність міста.

Теги: #мінкультури #будинок_сікорського

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