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10:18 14.07.2023

Суд зобов'язав УПЦ (МП) звільнити і передати Здвиженську церкву в Карвасарах Національному заповіднику "Кам'янець"

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Суд зобов'язав УПЦ (МП) звільнити і передати Здвиженську церкву в Карвасарах Національному заповіднику "Кам'янець"

Господарський суд Хмельницької області зобов'язав релігійну організацію "Хрестовоздвиженська українська православна церква", яка перебуває в юрисдикції Української православної церкви (Московського патріархату), звільнити й передати Здвиженську церкву на вул. Карвасари в м. Кам'янець-Подільському Хмельницької області Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".

"Рішенням від 13 липня 2023 року Господарського суду Хмельницької області у справі за позовом Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" до релігійної організації "Хрестовозвиженська українська православна церква» про звільнення та передачу об'єкта нерухомого майна, позов задоволено. На нашу користь!" - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України.

Позовними вимогами у справі було зобов'язання відповідача звільнити будівлю Здвиженської церкви в Карвасарах і передати її заповіднику. Згідно з повідомленням, Мінкультури виступало третьою стороною у справі.

Теги: #упц_мп #камянець_подільський

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