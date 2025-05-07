Інтерфакс-Україна
Події
10:11 07.05.2025

Кам’янець-Подільський став 35-м містом в мережі Bolt Food в Україні

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Кам’янець-Подільський став 35-м містом в мережі Bolt Food в Україні

Онлайн-сервіс Bolt Food запустив доставку в Кам’янець-Подільському (Хмельницька обл.), повідомила пресслужба сервісу.

"Сервіс доставки їжі Bolt Food розширює свою присутність в Україні та запускається ще в одному місті – Кам'янець-Подільському, забезпечуючи швидкий доступ до улюблених страв для ще більшої кількості користувачів", - йдеться в повідомленні.

На платформі Bolt Food вже доступні улюблені мережі та заклади, наприклад, Lviv Croissant, Daniel, RichArt Cafe, Madam Bushe та інші. На нових користувачів також чекають до 30% знижки на меню та безкоштовна доставка першого замовлення.

"Розвиток цифрових технологій стрімко змінює наше повсякденне життя, і сфера доставки їжі - яскравий приклад цих трансформацій. Ми бачимо, як сервіси на кшталт Bolt Food стають невід'ємною частиною сучасної інфраструктури міст, забезпечуючи мешканцям зручний доступ до якісного харчування. Запуск у Кам’янець-Подільському — це наш внесок у популяризацію нових стандартів сервісу та підтримку локальних бізнесів через технології", - процитувала пресслужба керівника Bolt Food Україна В’ячеслава Левченко.

Як повідомлялось, у квітні Bolt Food запустив доставку у Запоріжжі, яке стало 34-м українським містом, де доступний сервіс.

Теги: #bolt_food #камянець_подільський

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