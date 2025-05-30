Інтерфакс-Україна
Події
17:33 30.05.2025

Головком ЗСУ Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському

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Головком ЗСУ Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському 29 травня, в результаті якого травмування отримали військові та цивільні, повідомила Військова служба правопорядку (ВСП).

"Для встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних сил України провести службове розслідування", - йдеться у повідомленні у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що також надається всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні досудового розслідування кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, раніше у мережі з’явилося відео і заява Хмельницького обласного ТЦК та СП про те, що 29 травня у Кам’янці-Подільському сталася масова сутичка за участю близько 100 людей та працівниками військкомату. За даними ВРП, під час інциденту травмувалися військові та цивільні, пошкоджено службовий транспортний засіб.

Напередодні також у Черкасах сталася масова сутичка між цивільними чоловіками й жінками та працівниками ТЦК. Після цього поліція повідомила, що затримала трьох чоловіків і жінку, причетних до нападу на військовослужбовців військкомату.

"Збройні сили України роблять все, щоб захистити український народ від російського агресора. В умовах повномасштабної війни це неможливо без консолідації всього суспільства, народної підтримки нашої армії та поваги до військовослужбовців", - наголосили у ВСП.

Теги: #тцк #камянець_подільський #сирський

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