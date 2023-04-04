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15:47 04.04.2023

Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

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Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

Депутати Кам'янець-Подільської міської ради у вівторок проголосували за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади.

Як повідомив мер міста Михайло Посітко, депутати міськради проголосували за 19 відповідних проєктів постанов. Ще один проєкт стосувався скасування договору оренди.

Крім того, депутати також ухвалили три звернення, які стосувалися заборони РПЦ на території України, виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП) зі складу РПЦ та припинення договорів оренди або користування всіма церковними спорудами, які є власністю держави й перебували в користуванні УПЦ (МП).

 

Теги: #упц_мп #камянець_подільський

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