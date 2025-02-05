Інтерфакс-Україна
Події
15:07 05.02.2025

Одна людина загинула, ще чотирьох поранено через вибух на території Кам’янець-Подільського РТЦК

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У середу, 5 лютого, близько 13:00 години біля приміщення ТЦК в Кам’янець-Подільському стався вибух, наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні близько години тому на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених осіб. На місці працюють усі відповідні служби області. Причини та обставини вибуху встановлюються", - дописав він в телеграм.

За повідомленням народного депутата Софії Федини, біля приміщення ТЦК стався вибух гранати.

"Теракт у Кам'янець-Подільському: невідомий кинув гранату в будівлю ТЦК. Попередньо загинув чоловік, четверо людей травмовано", - написала вона на сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося про вибух біля ТЦК у Кам'янець-Подільському.

"Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються", - сказали у Нацполіції.

Теги: #тцк #камянець_подільський #вибух

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