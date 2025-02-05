У Кам’янці-Подільському встановлюють обставини вибуху поблизу місцевого ТЦК, ЗМІ повідомили про загиблого і травмованих

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У середу 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у Нацполіції.

«Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються», - сказали у Нацполіції.

Про деталі буде повідомлено згодом.

«Суспільне» з посиланням на місцеву поліцію повідомляє, що одна людина загинула, четверо отримали поранення внаслідок вибуху ТЦК.

"У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Попередньо, загинув чоловік, четверо людей травмовані", - повідомила інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Вінцарська.