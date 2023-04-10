У Кам'янці-Подільському сталися сутички біля собору УПЦ МП

У Кам'янці-Подільському (Хмельницька обл.) на свято Вербної неділі, 9 квітня, місцеві активісти зажадали передати ПЦУ ключі від собору Олександра Невського (УПЦ МП), сталися сутички, повідомило місцеве видання "КОД Кам'янця".

"Під час учорашніх зборів громада Кам'янця-Подільського висловилася за перехід собору Олександра Невського до ПЦУ, але ключі від храму священики не віддають і ревізійну комісію до приміщення не впускають", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі видання.

Увечері в неділю біля собору сталися сутички. Активісти та парафіяни залишилися на території собору на ніч.

Місцеві правоохоронці звернулися до присутніх із проханням діяти правомірно. Зазначають, що в поліції зареєстровано кілька звернень за останні два дні і за ними проводять перевірку.