Сили оборони за добу ліквідували 550 окупантів, збили 31 БПЛА

Сили оборони за минулу добу ліквідували 550 окупантів, 5 танків, 9 бронемашин, 24 артсистеми, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 системи протиповітряної оборони, 31 БпЛА, 2 крилаті ракети, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07. 23 орієнтовно склали: особового складу близько 236590 (+550) осіб ліквідовано, танків - 4097 (+5) од, бойових броньованих машин - 8008 (+9) од, артилерійських систем (+24) од, РСЗВ - 680 (+2) од, засоби ППО - 423 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3783 (+31), крилаті ракети - 1273 (+2), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7019 (+24) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 662 (+10)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.