Події

22:54 13.07.2023

Вже шість країн приєдналися до Декларації про підтримку України – Зеленський

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Вже шість країн приєдналися до Декларації про підтримку України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за добу після оголошення декларації країн «Великої сімки» про підтримку країни до неї приєдналися 6 країн.
«Пройшла лише доба після «Вільнюса», а до семи найбільших демократій світу, з якими ми вчора узгодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую. Впевнений - коло гарантерів збільшуватиметься», - сказав він у відеозверненні у четвер.
«Україна та США будуть вести список держав, які приєднуватимуться до нашої спільної з «Великою сімкою» декларації про гарантії безпеки на шляху до НАТО. Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми повинні разом із партнерами опрацювати все, про що йшлося у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна і наші воїни однозначно заслуговують», - сказав він.

Теги: #україна #вільнюс #зеленський #гарантії_безпеки

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