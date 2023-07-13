Зеленський обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та консолідацію підтримки України з боку африканських країн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, Зеленський подякував колезі за відвідування Бучі та Києва у складі делегації африканських країн у червні поточного року та зусилля щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Співрозмовники високо оцінили результати зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн, що відбулася в Копенгагені. Президент України подякував за присутність на цій зустрічі представника ПАР і запросив його взяти участь у наступній зустрічі, підготовка до якої триває.

Лідери України та ПАР також обговорили підготовку до Глобального саміту миру та необхідні дипломатичні кроки щодо консолідації підтримки України з боку африканських країн.

Сторони наголосили на важливості продовження дії "зернового коридору" в Чорному морі. Зеленський запросив Південно-Африканську Республіку приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.