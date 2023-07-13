Вступ України до НАТО під час бойових дій означав би третю світову війну - Байден

Україну, як і будь-яку іншу країну, неможливо прийняти в НАТО під час бойових дій, заявив у четвер президент США Джо Байден.

"Ніхто не може вступити до НАТО під час бойових дій. Тому що інакше ми були би втягнуті у війну. У третю світову війну", - сказав він на пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо в Гельсінкі.

Говорячи про хід бойових дій в Україні, Байден припустив, що Росія "не зможе вічно продовжувати" їх, оскільки, на його думку, на це не вистачить ресурсів.

Відповідаючи на запитання журналіста, Байден запевнив, що не бачить "реальної можливості того, що Росія застосує ядерну зброю".