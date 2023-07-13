Події

18:19 13.07.2023

У Варшаві повідомляють про проблеми з боку ФРН щодо питання про створення сервіс-центру для німецьких танків

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У Варшаві повідомляють про проблеми з боку ФРН щодо питання про створення сервіс-центру для німецьких танків

Польща висловлює готовність на створення в країні центру з обслуговування німецьких танків Leopard, однак у Варшаві повідомляють про проблеми з боку Німеччини, інформує в четвер Польське телебачення.

"За підсумками польсько-німецьких переговорів щодо заснування центру з обслуговування танків Leopard 2 Польща підтвердила повну готовність приймати ці танки для сервісного обслуговування", - передає телебачення, вказуючи на проблеми з німецького боку.

"Німеччина має намір зірвати переговори щодо заснування сервіс-центру для танків Leopard, переданих Україні", - наводить телеканал витяг із газети "Гандельсблат", яка посилається на міністерство оборони Німеччини.

За даними видання, причиною зриву переговорів із німецького боку є "завищені цінові очікування польського уряду". Водночас наголошується, що переговори з Польщею тривають, а офіційне рішення буде оголошено найближчими днями.

Теги: #польща #німеччина #leopard

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