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15:52 13.07.2023

Рада дозволила правоохоронцям збивати БПЛА в разі порушення ними повітряного простору України

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Рада дозволила правоохоронцям збивати БПЛА в разі порушення ними повітряного простору України

Верховна Рада надала Нацполіції та Нацгвардії право збивати безпілотні літальні апарати в разі порушення ними повітряного простору України.

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту № 8185 у цілому підтримали 263 народні депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Метою законопроєкту є врегулювання питань застосування безпілотних повітряних суден у правоохоронній діяльності та протидії їх незаконному використанню.

Геращенко назвала цей документ контраверсійним, оскільки після його ухвалення усім, зокрема й журналістам, заборонено використовувати безпілотні апарати над поліцейськими відділеннями, Службою безпеки України та об'єктами прикордонної служби. Вона також уточнила, що спочатку йшлося тільки про заборону використання БПЛА над цими об'єктами лише на період воєнного стану, але зрештою Рада проголосувала за аналогічну заборону і щодо мирного часу.

Так, законопроєкт пропонує розширити повноваження Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України щодо застосування ними спеціальних засобів (пристроїв) для перехоплення сигналів дистанційного керування безпілотниками, пошкодження або знищення їх під час порушення повітряного простору України під час охорони державного кордону, критично важливих об'єктів інфраструктури та важливих державних об'єктів, у спеціальних зонах з особливим режимом.

Рада має намір надати право СБУ, Нацполіції використовувати повітряні судна, зокрема безпілотні, транспортні засоби, що рухаються поверхнею води або під нею, а також дистанційно керовані. При цьому безпілотники, що мають сертифікат, підлягатимуть реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

Законопроєкт також передбачає заборону на здійснення польотів безпілотників над прикордонною смугою, за винятком випадків, визначених Кабміном, пунктами пропуску (пунктами контролю) через держкордон і контрольними пунктами в'їзду-виїзду, об'єктами Держприкордонслужби.

Також для протидії диверсії та злочинності в окремих місцевостях можуть бути застосовані засоби і пристрої для тимчасового обмеження доступу до Інтернету та використання мобільного зв'язку.

Теги: #правоохоронці #знищення #безпілотники

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